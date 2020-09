أفادت مصادر

إعلامية اليوم الخميس، باشتعال النيران داخل مصنع للتبغ في العاصمة طرابلس، دون

ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

