أفادت مصادر

إعلامية اليوم الخميس بوفاة سيدة مسنة بفيروس كورونا في مستشفى الهواري ببنغازي،

وشفاء 3 حالات آخرى.

