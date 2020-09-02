المشري يلتقي نشطاء وأعضاء المجتمع المدني في طرابلس

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع عددا من نشطاء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدّم المشري في كلمة له خلال اللقاء، حول الوضع العام في ليبيا من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على حق الشعب في التظاهر السلمي للتعبير عن حقوقه وإيصال صوته لجهات الاختصاص لتنفيذ مطالبهم.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الأسباب التي لازالت تعرقل الحل في ليبيا، ونوّه إلى الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني وضرورة تواصلها مع الجهات المسؤولة، باعتبارها تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاتها ومتطلباتها من خلال هذه المؤسسات.

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