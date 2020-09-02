ليبيا الان

المشري يلتقي نشطاء وأعضاء المجتمع المدني في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع عددا من نشطاء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدّم المشري في كلمة له خلال اللقاء، حول الوضع العام في ليبيا من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على حق الشعب في التظاهر السلمي للتعبير عن حقوقه وإيصال صوته لجهات الاختصاص لتنفيذ مطالبهم.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الأسباب التي لازالت تعرقل الحل في ليبيا، ونوّه إلى الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني وضرورة تواصلها مع الجهات المسؤولة، باعتبارها تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاتها ومتطلباتها من خلال هذه المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المشرى كلب اردوغان الحقير فى ليبيا وخائن للوطن ويدعم جلب نفايات ارهابية ليكونوا اسياد والشعب الليبى لهم عبيد

    رد

  • المشرى هذا من الذين يعشقون السلطة والمال قال تعالى :-
    مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)

    رد