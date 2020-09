ألمانيا: وقف إطلاق النار فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا

اعتبر نائب سفير

ألمانيا لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، أمس الأربعاء، أن بيانات وقف إطلاق النار

الصادرة من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ورئيس

مجلس النواب عقيلة صالح فرصة حقيقية،

للوصول إلى تسوية سياسية.

وأضاف “سوتر”،

في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إنه يجب استغلال الوضع الحالي

في محادثات 5 + 5، للوصول إلى اتفاق وقف

إطلاق نار دائم.

وأكد أن الأيام

والأسابيع المقبلة بمنزلة اختبار للمسؤولية الوطنية، مشددا على أن الرفض المطول

للمحادثات غير مقبول.

وشدد على ضرورة

استمرار محادثات 5 + 5 بشكل بناء، حاثًا

الدول الأعضاء بدعم التفاؤل الذي عبرت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في

التقرير الأخير للأمين العام.

كما أكد سوتر،

على أن ثروة البلاد ملك للشعب الليبي، وهو ما يستدعي رفع فوري للحصار النفطي من

قبل قوات الكرامة، معربًا عن تأييده الشديد للممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني

ويليامز لتفانيها الراسخ، على حد قوله.

وأشار في نفس

الوقت، إلى أنه يؤيد بقوة ضرورة الاتفاق على خليفة لغسان سلامة بسرعة في هذا

المجلس، بهدف تجديد الولاية المرتقب، مشددًا على أنه يجب تمكين بعثة الأمم المتحدة

للدعم في ليبيا من الاستجابة بسرعة لتوفير الدعم اللازم لرصد وقف إطلاق النار

المحتمل وإنشاء منطقة منزوعة السلاح.

وقال سوتر، إن

هناك ثلاثة عناصر قاتمة في القضية الليبية، الأول، التوترات الداخلية الأخيرة في

طرابلس وكذلك التوترات داخل حكومة الوفاق، داعيًا جميع الجهات الحكومية إلى احترام

سيادة القانون والتصرف بمسؤولية من أجل الصالح العام.

وشدد على أن حظر

الأسلحة وانتهاكات هذا الحظر، هو جانب “كئيب آخر” في الأزمة الليبية، مؤكدًا إن

التدخل الأجنبي من قبل عدد من الدول الذي يستمر في الظهور في تقارير لجنة الخبراء

المنبثقة عن لجنة العقوبات الليبية هو الذي يؤجج نيران هذا الصراع.

وبين أن تسليم

البنادق والقنابل والطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الإطلاق والمدرعات وأنظمة

الدفاع الأرضي والجوي، وهذا التراكم الكامل للأسلحة والمواد العسكرية واضح، وكذلك

الوجود الضار للمقاتلين الأجانب والمرتزقة”.

وتابع بالتأكيد

على أن الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة يجب أن تنتهي في هذا المجلس، معتبرًا

الأمر مثال جيد لازدواجية المعايير والنفاق داخل المجلس، معربًا عن قلقه من حقيقة

أن أعضاء مجلس الأمن والمشاركين في مؤتمر برلين يشاركون في هذا الأمر.

وطالب سوتر

بمواصلة دعم عملية “إيريني”، معتبرًا

الاتحاد الأوروبي حتى الآن هو الفاعل الوحيد الذي ينفذ التفويض، مطالبا بمزيد من

المشاركة الدولية ذات المصداقية لمكافحة انتهاكات حظر الأسلحة ومنتهكيها”.

واعتبر سوتر، أن

الجانب الكئيب الثالث، في القضية الليبية، هو الهجمات على المدنيين وانتهاكات

القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان،.

وختم سوتر

إحاطته، بالتأكيد على الحاجة أيضًا إلى دعم البعثة والشعب الليبي وسط المظاهرات

التي تشهدها ليبيا خلال الأيام الماضية، للحفاظ الكامل على الحقوق المدنية

والسياسية لجميع الليبيين.

