قزيط: السراج تحوّل إلى ديكتاتور.. والحل تشكيل مجلس رئاسي لكل الليبيين

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بأنه تحوّل إلى ديكتاتور لا يهمه إلا البقاء في السلطة.

وأوضح قزيط في تصريحه لـ218، أن كل المحاولات لـ”ترقيع حكومة الوفاق”، لن تُجدي نفعًا، وأن هذا المجلس لن يوصلنا إلى الاستقرار، بل إلى العدم والعبث والخراب.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحل الوحيد للأزمة، هو الذهاب إلى مجلس رئاسي جديد، يُمثّل كل الليبيين، بحكومة منفصلة تُمارس مهامها من خارج طرابلس.

وحول قرارات الرئاسي الأخيرة، علّق قزيط عنها بأنها محاولة لاسترضاء بعض القوى السياسية ومحاولة بعث الحياة في جسم ميت الذي هو المجلس الرئاسي، واصفا إيها بأنها قرارات غير مدروسة.

وعن البرلمان، أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن مجلس النواب في طبرق، وإن كان يفتقر للنصاب القانوين، إلا أنه يُمثّل شرعية جغرافية حاسمة وهي رأي أهل الشرق بالأساس.

وأضاف قزيط، لا توجد رغبة لدى المجتمع الدولي، في تهميش دور عقيلة صالح، بعد أن أصبح هناك توافق دولي مفاده أن عقيلة صالح هو ممثل برقة الحقيقي و”رجلها الداهية القويّ”.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، أن كل هذه العوامل، جعلت من برلمان طرابلس، لا قيمة سياسية له في غياب الاعتراف الدولي بهِ.

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