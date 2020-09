عمداء بلديات طرابلس الكبرى يطالبون بتوريد محطات توريد كهرباء

طالب عمداء بلديات طرابلس الكبرى أمس الأربعاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بتوريد محطات توليد كهرباء.

ووصف العمداء في

بيان لهم طرح الأحمال بأنه وصل إلى درجة لا تطاق.

وقال عمداء

بلديات طرابلس الخمسة في خطاب مشترك، إن مواطني طرابلس أكثر من عانى من طرح

الأحمال وسوء إدارة شبكة الكهرباء طيلة السنوات الماضية نتيجة عدم اكتراث “شركائنا

في الوطن” ورفض الأغلبية المشاركة في تخفيف العبء على مواطنينا، على حد زعمهم.

وأضاف الخطاب أن

طلبهم توريد المولدات من أجل تغطية العجز الناتج عن عدم وجود محطات توليد الطاقة

بالمدينة، وعدم تعاون المدن القريبة والبعيدة، على حد قولهم، مشيرين إلى في هذا

الصدد إلى ما تمر به طرابلس من أزمة في التيار الكهربائي هذه الأيام.

وتابع الخطاب:

“وصلت الطاقة المستهلكة في مدينة طرابلس (أول من أمس) الاثنين إلى 100 ميجاوات

فقط، واستمر طرح الأحمال إلى درجة لا تطاق”.

كما دعا عمداء

البلديات إلى أن تكون الإجراءات الإدارية والمالية بشفافية، وحملوا الجهات

الرقابية المسؤولية حال تمت عرقلت هذا الطلب.

ووقع على الخطاب

عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف حسين بيت المال وعميد بلدية حي الأندلس محمد

الفطيسي وعميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف وعميد بلدية عين زارة عبد الواحد

البلوق وعميد بلدية أبوسليم عبد الرحمن الحامدي.

