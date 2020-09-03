النجـــار: “مكافحة الأمراض” لم يستلم أجهزة تنفس أو مبالغ مالية من “الصحة العالمية”

نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، استلام المركز ألفي جهاز تنفس أو ملايين من الأموال من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال بدر الدين في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن المركز الوطني لم يستلم على الإطلاق مبلغا قدره 650 مليون يورو كدعم من منظمة الصحة العالمية، وفقا لما صرحت به رئيس اللجنة الطبية الاستشارية ببنغازي الدكتورة فتحية العريبي في إحدى القنوات الإعلامية.

وأضاف: “مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا نفت إدلائها بتصريح عن هذا، وربما نقلت معلومة مغلوطة إلى الدكتورة فتحية العريبي”.

وأوضح النجار الدعم الذي يقدم من المنظمات عبارة عن مساعدات عينية عن طريق تدريب الكوادر الفنية التابعة للمركز الوطني.

كما نفى مدير المركز استلام 2000 جهاز تنفس صناعي، موضحا أن المركز الوطني هو مركز متخصص في مواضيع صحة المجتمع فقط, مشيرا إلى أن تقديم الخدمة الطبية العلاجية تختص به وزارة الصحة (في إشارة إلى حكومة الوفاق).