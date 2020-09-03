جامعتيّ أجدابيا وسبها تنظمان ندوة حول الدعم التقني لمواجهة كورونا

نظمت جامعة أجدابيا بشراكة مع جامعة سبها، ندوة علمية إلكترونية ثانية حول “الدعم التقني لمواجهة جائحة كورونا، عبر تطبيق “zoom”.

وتعدّ الندوة، ضمن سلسلة من الندوات التي تسعى جامعة أجدابيا تنظيمها، بهدف تبادل الخبرات بين الأطباء العاملين بالخارج، خاصة الليبيين منهم وزملائهم الأطباء العاملين داخل ليبيا، في إطار العمل الجماعي لمواجهة جائحة كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

وشارك في الندوة من خارج ليبيا، أطباء من فرنسا وكندا وألمانيا، ومن داخلها أعضاء من اللجان الاستشارية الطبية لكل من مدن، أجدابيا، الكفرة، البريقة، إلى جانب المراكز الصحية لمدن: الواحات، تراغن، وبيه الجنوبي.

وأوضح رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف، إن الندوة توصلت للعديد من التوصيات التي من المجمل يمكن الاستفادة منها، إلى جانب الاتفاق على عقد ندوات أخرى، لتكثيف سُبل الاستفادة والإفادة للجميع.

وأشار المقريف، أن من بين المقررين للجان، الدكتور عبد القادر المغربي رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد حسن، والدكتور هاني العريبي، ومن الدعم النفسي الدكتور رضا العوكلي، وقد أجريت المداخلات بحسب الجدول المعلن عنه.

وأشاد رئيس جامعة أجدابيا، بجهود كل من شارك في الندوة، من أجل إثراء هذا النقاش العلمي.

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