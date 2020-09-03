مصدر لـ218: تم الإفراج عن مدير راديو الجوهرة الصحفي سامي الشريف

كشف مصدر خاص لـ218، أن الجهات المختصة أفرجت عن مدير راديو الجوهرة الصحفي سامي الشريف، الذي تم اعتقاله في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي أثناء مشاركته في احتجاجات طرابلس.

وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة، أفرجت عن 13 موقوف من أصل 21 آخرين في حراك 23/8، من قِبل وكيل النيابة المختص بمكتب النائب العام.

وفي الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، كشف نشطاء في طرابلس، أن مؤسس حراك “صوت الشعب” محمد البوعة، تم اختطافه مع عضو الحراك سالم قدمور، من جهة مجهولة لم تكشف نفسها.

وشهِدت طرابلس خلال الأيام الماضية، حراكًا شبابيًا كبيرًا، في الميادين والشوارع، في مظاهرات تطالب برحيل الأجسام السياسية ومحاسبة المتورطين في الفساد.

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