ليبيا الان

مصدر لـ218: تم الإفراج عن مدير راديو الجوهرة الصحفي سامي الشريف

تم النشر منذُ 40 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر خاص لـ218، أن الجهات المختصة أفرجت عن مدير راديو الجوهرة الصحفي سامي الشريف، الذي تم اعتقاله في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي أثناء مشاركته في احتجاجات طرابلس.

وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة، أفرجت عن 13 موقوف من أصل 21 آخرين في حراك 23/8، من قِبل وكيل النيابة المختص بمكتب النائب العام.

وفي الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، كشف نشطاء في طرابلس، أن مؤسس حراك “صوت الشعب” محمد البوعة، تم اختطافه  مع عضو الحراك سالم قدمور، من جهة مجهولة لم تكشف نفسها.

وشهِدت طرابلس خلال الأيام الماضية، حراكًا شبابيًا كبيرًا، في الميادين والشوارع، في مظاهرات تطالب برحيل الأجسام السياسية ومحاسبة المتورطين في الفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بالنسبة للإعلام المحلي الليبي :
    بالله خليكم وطنيين وارعوا عقلية الناس والمواطن – وأعطوا برامج هادفة وبناءة ويكونً النقد بناءا …
    وتكون برامج متنوعة تعالج القضايا مش تزيد الهم فوق الهموم …
    المستمع والمتفرج – في المتصبح فالصبج يبي يسمع أغنية جميلة تعطيه امل ويزيد يحب بلاده – فيه الطفل الي على قد عقله يبي يسمع أشياء تساعده عالتفكير – في الي مريض ..يبي نصائح طبية .
    في الي يبي نصيحة دينية … في المطلق – في المطلقة – في الي متزوج جديد في بيته – في الي جالس هى وبوهً وجده …. في الزوجة الي فالمطبخ …. في الي يسوق في شاحنة او حافلة –
    في الطالب الي يحتاج للمعرفة المثمرة – في الرياضي الي يحب يعرف اخبار رياضة – قي المثقف الي يحب يسمع قصة قصيرة – في الباحث الي يحب يعرف برامج علمية – في الاسرة الي تحتاج لبرنامج كوميدي طريف –
    مش كان مشكلة تلقاهم يجروا باش يزيدوا الناس على ما بيهم ..!!!!

    رد