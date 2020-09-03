شرطة كاباو تضبط تشكيل عصابي يمتهن تهريب الأدوية

تمكن أعضاء مركز شرطة كاباو بمديرية أمن جادو، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن عمليات تهريب أدوية، وأثناء تفتيش المركبات الآلية للمهربين تم العثور على كميات كبيرة من صناديق الأدوية وبلد الصنع في الجزائر، متعددة الأنواع والأغراض والاستعمال وبدون وجود أدنى شروط السلامة والتخزين والبعض منها قارب على انتهاء صلاحيته.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أنه ومن خلال الاستدلال والتحقيق مع المضبوطين اعترفوا باستلامهم هذه المواد من مهربين بالقرب من حدود الجزائر عن طريق وسطاء لايصالها إلى العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة، أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة لإستكمال باقي الإجراءات.

وثمّنت وزارة الداخلية، الجهود الأمنية التي تبذلها مديرية أمن جادو في حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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