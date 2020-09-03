بلدية طبرق تعلن بدء التسجيل وإجراءات سفر الليبيين برًا إلى مصر

طبرق-العنوان

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، بداية تسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر.

أتى ذلك بعد قرار السماح باستئناف حركة السفر برًا بين ليبيا ومصر عبر منفذي إمساعد والسلوم.

وأوضح، الإجراءات اللازمة للتسجيل في قوائم المسافرين، مشدداً على أنه يجب على كل مسافر أن يكون مصحوب بتحليل كورونا سالب النتيجة قبل 48 ساعة من السفر.

ونبّه المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى أن التسجيل للمواطنين بالمنطقة الشرقية فقط من رأس لانوف غربا إلى إمساعد شرقا إلى الكفرة جنوبا، أما سكان المنطقة الغربية الراغبون في السفر إلى مصر فإن ذلك يكون طريق الطيران.