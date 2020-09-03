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أغنية “تذاكر للقبور” عن ليبيا تتصدر تويتر: “مبيوعة والمواطن ضحية”

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاعل نشطاء على موقع تويتر، مع أغنية “تذاكر للقبور” فور نشرها على حِساب مجموعة ” Ultras Jazzara”، على اليوتيوب، لكونها تتحدث عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها ليبيا، منذ سنوات.

وبعد ساعات، من نشرها، تحصلت الأغنية على مشاهدات عالية، بعد أن تحدثت بلسان حال المواطن في ليبيا، الذي أصبح ضحية للصراعات والفساد، وأن المشروع الوحيد الذي يمنحه المسؤولين للشباب في ليبيا، هي تذاكر القبور، في نزاعاتهم وأزماتهم.

وتصدّر هاشتاق #تذاكر_للقبور، الترند على توتير، ولاقت إعجابا كبيرا، وتداول النشطاء، مقاطع من الأغنية، وبعضها الأخر، اختار بعض الجُمل التي تضمنتها الأغنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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