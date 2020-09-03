شركة البريقة تستعد لإرسال شحنات غاز الطهي للجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، بأنها شرعت في استعداداتها لتسيير شاحنات مملؤة بأسطوانات غاز الطهي لصالح المنطقة الجنوبية

وأوضحت الشركة، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها سترسل 6 شاحنات بها 2940 أسطوانة سيتم تحميلهم من مستودعات الشركة في المنطقة الوسطى والكائنة في مدينة مصراتة.

وبيّنت شركة البريقة لتسويق النفط، على أن إجراءات التأمين تم التنسيق فيها مع الجهات الأمنية والمجالس البلدية وأعيان المدن والمناطق لضمان وصول مخصصات الغاز لمستودعات منطقة الشاطي قبيل التوزيع على المواطنين وفقا للخطط الموضوعة.

وسجّلت أسعار أسطوانات الغاز طيلة السنوات الماضية، ارتفاعا بكل مناطق الجنوب حيث وصل سعر استبدال الأنبوب إلى 300 دينار بالتزامن مع استمرار التهريب لدول الجوار.

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