حراك 23 أغسطس يُجدد رفضه لقرارات حكومة الوفاق

جدّد المنسق في حراك “23/8” عبد الوهاب همة، رفض الحراك، القرارات الصادرة من حكومة الوفاق.

وأوضح همة في حديثه لـ”اندبندنت عربية “، بقوله: “مطالبنا واضحة وهي، إسقاط الأجسام السياسية وتشكيل حكومة أزمة مُصغرة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجالس تسييرية للمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ولا تراجع عنها”.

وفي وقت سابق، ليلة أمس، أفاد مصدر خاص لـ218، أن النيابة العامة أفرجت عن مدير راديو الجوهرة الصحفي سامي الشريف، الذي تم اعتقاله في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي أثناء مشاركته في احتجاجات طرابلس.

وأوضح المصدر، أن النيابة، أفرجت عن 13 موقوف من أصل 21 آخرين في حراك 23/8، من قِبل وكيل النيابة المختص بمكتب النائب العام.

وشهِدت طرابلس في الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، حراكًا شبابيًا كبيرًا، في الميادين والشوارع، في مظاهرات تطالب برحيل الأجسام السياسية ومحاسبة المتورطين في الفساد.

وكشف نشطاء في الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، أن مؤسس حراك “صوت الشعب” محمد البوعة، تم اختطافه مع عضو الحراك سالم قدمور، من جهة مجهولة لم تكشف نفسها.

ولم يصدر أي توضيح من الجهات الرسمية في طرابلس، حول مكان اختطاف محمد البوعة وصديقه سالم قدمور.

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