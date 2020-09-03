ضبط تشكيل عصابي يمتهن تهريب الأدوية في كاباو

ضبط أعضاء مركز شرطة كاباو بمديرية أمن جادو تشكيل عصابي يمتهن عمليات تهريب الأدوية.

وخلال تفتيش المركبات الآلية للمهربين، عثر على كميات كبيرة من صناديق الأدوية مصنعة في الجزائر، متعددة الأنواع والأغراض والاستعمال، وبدون وجود أدنى شروط السلامة والتخزين، والبعض منها قارب على انتهاء صلاحيته، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

واعتراف المتهمين، خلال الاستدلال والتحقيق معهم، باستلامهم هذه المواد من مهربين قرب حدود الجزائر، عن طريق وسطاء، لإيصالها إلى العاصمة طرابلس، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة لإستكمال باقي الإجراءات.

يذكر أن كاباو تقع في جبل نفوسة شرق مدينة طمزين وفرسطاء وغرب مدينة المجابرة.

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