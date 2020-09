أعلن مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن،

الخميس، وصول 800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية

