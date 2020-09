القبض على تشكيل عصابي بتهمة تهريب أدوية بكاباو

أعلن

أعضاء مركز شرطة كاباو بمديرية أمن جادو، القبض على تشكيل عصابي يمتهن عمليات تهريب

الأدوية.

وخلال

تفتيش المركبات الآلية للمهربين، عُثِر على كميات كبيرة من صناديق الأدوية مصنعة في

الجزائر، متعددة الأنواع والأغراض والاستعمال، وبدون وجود أدنى شروط السلامة والتخزين،

والبعض منها قارب على انتهاء صلاحيته، فيما اعترف المتهمون، خلال الاستدلال والتحقيق

معهم، باستلامهم هذه المواد من مهربين قرب حدود الجزائر، عن طريق وسطاء، لإيصالها إلى

العاصمة طرابلس، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة

لإستكمال باقي الإجراءات، بحسب المديرية.

