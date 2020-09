بعد فتح منفذي إمساعد والسلوم .. تسيير طبرق يعلن عن شروط السفر برا إلى مصر

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، عن بداية تسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر.

وشدد المجلس في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة إجراء اختبار فيروس كورونا قبل 48 ساعة من السفر .

وأشار المجلس إلى أنه تسجيل السفر للمواطنين بالمنطقة الشرقية فقط من رأس لانوف غربا إلى إمساعد شرقا وحتى الكفرة جنوبا، موضحا أنه على سكان المنطقة الغربية الراغبون في السفر إلى مصر فإن ذلك يكون طريق الطيران.

ولفت المجلس إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع السماح باستئناف حركة السفر برًا بين ليبيا ومصر عبر منفذي إمساعد والسلوم.

