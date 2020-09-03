دي مايو: إيطاليا تريد أن تكون بطلًا في عملية إعادة إعمار ليبيا

ليبيا – أكّد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنّ دور إيطاليا في ليبيا يتمثّل في استخدام نفوذها على حكومة الوفاق وبرقة، من أجل إقناع الأطراف بالحديث، وللتمكّن من التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم.

دي مايو قال في تصريحات إذاعية وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية : “هناك هدنة جارية، لأنّ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح أعلنا قبل أيام عن اتفاق، إنها حقيقة مهمّة لعبت فيها إيطاليا دور الوسيط”.

وأوضح أنّ دور إيطاليا دائمًا هو التوسّط وجعل الأطراف تتحدث، لافتًا إلى أنّ إيطاليا بقيت إلى جانب ليبيا حتى في أسوأ اللحظات، وهي الآن تريد أن تكون بطلًا في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنّ هناك صعوبات اقتصادية واضحة، لكنّ إيطاليا تعمل بأقصى درجات الاحترام للحكومة والمؤسسات.

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