البريقة: نعمل على تزويد منطقة الجنوب وأقصى الجنوب بالمشتقات النفطية وغاز الطهي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، تزويد منطقة الجنوب

وأقصى الجنوب بالمشتقات النفطية وغاز الطهي.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن مستودع مصراته النفطي يعمل على تجهيز 6 شاحنات أسطوانات غاز الطهي بحمولة

490 أسطوانة لكل شاحنة، وبإجمالي 2940 أسطوانة غاز لتصل إلى بلدية الشاطئ دعمًا لمستودع

سبها النفطي الذي لا زال يستقبل شحنات الغاز المسال من مستودع راس المنقار ببنغازي.

وكشفت الشركة، عن الكميات الموزعة لغاز الطهي، اليوم الخميس من مستودع مصراتة النفطي إلى مراكز التوزيع التي جاءت كالتالي :_

