بن عطية: قرار الرئاسي بشأن البلديات يصبُّ في مصلحة المواطن لكنه لن ينفّذ ويضع عمداء البلدية في موقف محرج

ليبيا – طالب عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية بضرورة نقل الاختصاص ومنح البلديات تحصيل الإيراد المحلي، مشيرًا إلى أنّ قرار المجلس الرئاسي بشأن البلديات مهمٌّ جدًا وكان من المفترض اتّخاذه منذ سنوات سابقة.

بن عطية وخلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد، قال: إنّ القرار يتضمّن عدة إشكاليات، منها عدم السماح للبلديات بالاستفادة المباشرة من المبلغ، خاصّة في مرحلة الانتخابات البلدية الحالية.

واعتقد أنّ المجالس البلدية الحالية لن تستفيد من الميزانيات المخصّصة لأنّها ستكون للبلديات القادمة، والإيراد المحلّي لن يتحقّق إلا بنقل الاختصاص الذي تمّت المطالبة به، كونه خطوة سابقة لتحصيل الإيراد المحلي.

وأردف: “هل ما تمَّ من إصلاحات في الفترة السابقة وهو إقرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي يسمح باستعمال مليار من هذه الأموال للبلديات، نتمنّى أن يسمح بذلك لتستفيد منه البلديات، لن تكون البلديات قادرة على تحصيل الإيراد المحلّي في الفترة القريبة لعدّة اسباب”.

كما استطرد في حديثه بالقول: “من الأسباب أنّ لائحة الإيراد المحلّي لدى وزارة المالية فيها قيود تمنع البلديات من تحصيل الإيراد المحلي إلا بتفويض من وزارة التخطيط وإقرار من وزارة المالية، القرار الذي صدر هو في مصلحة السكّان لكنه لن ينفّذ، وعلى الشعب أن يدرك بأنّ هذه الاموال لن تكون في حساب المجلس البلدي لعام 2020، نحن نسعى لتأسيس نظام إدارة محلّية للتخلّص من المركزية، وفي حال لم تكن القواعد والإجراءات سليمة لن يكون نظام الإدارة المحلّية سليمًا”.

وأكّد على ضرورة أن تبدأ الإجراءات بنقل الاختصاص قبل الإيراد المحلّي ولا بأس من بعض الإيرادات المحلّية التي يمكن تحصيلها بشكل فوري، وفقًا لقوله.

وكشف أنّ “تاجوراء عدد سكّانها المسجّل وفق معدل النمو 183 ألفًا، وفي الحقيقة عدد السكّان يتجاوز 500 ألفًا، وهناك 320 ألفًا من سكّان تاجوراء مسجّلون في بلديات أخرى وميزانيتهم والأموال المخصّصة لهم تتلقّاها البلديات الأخرى، طلبنا عدّة مرّات من الرئاسي ووزارة الحكم المحلّي أن يجدوا حلًا لهذه المعضلة”.

بن عطية نوّه إلى أهمية اتّخاذ قرارات يمكن تطبيقها فورًا، معتبرًا أنّ قرار الرئاسي يضع عمداء البلديات في موقف محرج أمام المواطنين.

وأعرب عن تمنّياته بأن يتبع قرار الـ 2 مليار خطوات سريعة وعاجلة، خاصّة فيما يتعلق بالإدارة المحلّية التي تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة البلديات باعتباره يجمعها معًا للقيام بخطوات عاجلة، مضيفًا: “الجديد في النظام المركزي بالحكم في ليبيا هو ازدواجية الأجهزة التنفيذية، النظام هذا غير موجود إلا في ليبيا، إما أن يتم نقل الاختصاصات بشكل عاجل أو تلغى البلديات وإبقاء النظام المركزي السيء الذي لا يمكنه إيصال الخدمات”.

وقال: إن البلديات دورُها محصّل للأموال فقط، وتتبع كل الإجراءات المعمول بها؛ لذلك لم يتغير أمر إلا أنّ البلديات تتحمل عبء خفض الإيراد المحلّي. لافتًا إلى أنّ الإجراءات تحتاج إلى 20 عامًا ليتم تحقيق إدارة محلّية ناجحه.

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