المصري: الوضع الوبائي بالبلاد خطير جدًا في ظلّ عشوائية القرارات والتخبّط الإداري

ليبيا – قال الخبير في التوعية الصحية عبد القادر المصري إنّ الوضع الوبائي في ليبيا خطير جدًا، ووصل للمرحلة الرابعة في ظلّ عشوائية القرارات والتخبّط الإداري الذي يحدث حاليًا.

المصري أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى قيامه بتوجيه نداء إغاثة عاجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كلّ المسؤولين، باتخاذ اجراءات صارمة جدًا للوقوف على الزيادة المفرطة بحالات الإصابة.

وأضاف: “إن لم نقم بهذه العملية والوقفة سنشاهد ما حصل في إيطاليا من عملية انتشار واسعة للفايروس ومن فقدان الأرواح بشكل كبير جدًا و انتشار الوباء في كل أنحاء ليبيا؛ لذلك وجّهت دعوة للوقوف ضد هذا الفيروس. هذا التخبّط والعشوائية والفساد يجب إيقافه فورًا وإلغاء كل اللجان وتشكيل هيئة عامة لمكافحة كورونا والاستعانه بخبراء من الخارج لمكافحة الفيروس”.

وأكّد على صعوبة مجابهة الجائحة في ظلّ الإمكانيات الموجودة و الخبرات، مطالبًا بضرورة الاستفادة من الدول المجاورة أو أيّ دولة نجحت في احتواء الفيروس و جلب خبرات لتقود مرحلة محاربة الوباء.

كما اعتبر أنّ نقص الإمكانيات منذ بداية الأزمة يعود إلى التخبّط وعدم إدارة الأزمة بالطريقة الصحيحة وعدم اتخاذ القرارات في وقتها.

واختتم حديثه لافتًا إلى أنّ هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواطنين فيما يتعلّق بالالتزام بوسائل الوقاية الاجتماعية و الحماية.

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