انطلاق الانتخابات البلدية في مصراتة.. وبدء توافد الناخبين للاقتراع

انطلقت في مدينة مصراتة صباح اليوم الانتخابات البلدية وسط توقعات بمشاركة أكثر من 100 ألف ناخب مُسجّل.

وأعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة انطلاق العملية الانتخابية بالبلدية و توافد الناخبين على مراكز الانتخاب للإدلاء بأصواتهم.

وتوفي عميد بلدية مصراتة السابق، مصطفى كرواد فجر الإثنين الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأكد حينها المجلس البلدي مصراتة أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها دون تأثير بوفاة كرواد، وذلك عملا بتوصيته، وتلبية لرغبة أعضاء المجلس.

وكانت اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة قد أكدت أن العملية الانتخابية وتحضيراتها تجري بصورة طبيعية رغم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب الوضع الوبائي داخل المدينة بشكل خاص وفي ليبيا بشكل عام.

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