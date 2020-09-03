مجلس الدولة: القوات التركية جاءت إلى ليبيا بطريقة قانونية وشرعية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إنّ هناك تناقض يَظهر في بعض النقاط ضمن بيانَيْ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار.

المشري زعم في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية بقوله: “إنّ القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي في ليبيا، هي القوات الروسية المتمثّلة في شركة فاغنر، والقوات الفرنسية وقوات المرتزقة بمساعدة من السودان وغيره”. وإدعى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الموالي لتركيا وقطر أنّ القوّات التركية جاءت بطريقة قانونية وشرعية على حدد زعمه .

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