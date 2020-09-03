«يوسف أوغلو»: تركيا «لا تخيفها» تهديدات الغرب وأذنابه

قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، إن “وزير الدفاع التركي صرح حول تطورات المتوسط، أن هناك من يأتي إلى المنطقة من آلاف الأميال ليحاول التنمر بلعب دور الملاك الحارس إلا أن هؤلاء سيعودون كما أتوا”، على حد زعمه.

وأضاف «أوغلو» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “ما زال الغرب وبعض أذنابه لا يدركون بأن تركيا لا تخيفها التهديدات والاستعراضات وعازمة على ردع كل معتد على حدودها وحقوقها مهما كان”.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد قرر، الثلاثاء الماضي، إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول، إلى منطقة شرق البحر المتوسط التي تشهد تصاعدًا للتوتر بين تركيا واليونان، حسبما أعلنت وسائل إعلام يونانية.

وترددت أنباء عن مرافقة عدد كبير من السفن والغواصات والقطع الحربية التابعة للجيش اليوناني لـ شارل ديجول، التي يبلغ وزنها 42500 طنًا، وطولها 261 مترًا.

وأشارت مصادر فرنسية، وفق لوكالة رويترز، إلى أن السفينة كانت تحمل على متنها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، مزودة برادار وصواريخ، بالإضافة إلى أنظمة مضادة للغواصات والتتبع الإلكتروني والاستهداف والتدخل.

وكان وزير الدفاع الفرنسي، قد أعلن الأيام الماضية، أن السفينة ستبحر مرة أخرى دون أن يحدد مسارها.