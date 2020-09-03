اكتشاف إصابة بـ«كورونا» في حقل مسلة النفطي

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات اليوم الخميس، اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في حقل مسلة النفطي التابعة لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».

وأوضحت اللجنة إنها أرسلت إلى المختبر المرجعي لمدينة بنغازي 36 عينة الثلاثاء الماضي، لتظهر سلبية 21 عينة، كما سجلت 11 حالة في مدينة جالو، وثلاث حالات في مدينة أوجلة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 31 أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إخلاء شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية حقل الشرارة وإيقاف العمليات به بالكامل، بعد وفاة أحد الموظفين الأجانب بالفيروس الذي أصيب به إثر «مخالطته عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تجاهلوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس».

وقال صنع الله أن المؤسسة «لم تعد تملك أية سلطة تمكنها من تطبيق الإجراءات الوقائية»، مشيرا إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يعرض حياة موظفي القطاع للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة.

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