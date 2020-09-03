الغرياني: حفتر يتربص للهجوم على جبهة سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر المُفتي اللمعزول الداعم للجماعات الإرهابية صادق الغرياني، من التغافل عن جهة سرت، مُطالبا بضرورة الانتباه والاهتمام بها والاستعداد للدفاع عنها في أي وقت، مؤكدًا أن من أسماه “العدو” حفتر، يتربص بها، ويترقب للهجوم في أي لحظة، رغم إعلانات وقف إطلاق النار.

الغرياني قال ، في برنامج “الإسلام والحياة” على قناة “التناصح”، إن العدو يحشد بكل ما أوتي من قوة السلاح والعتاد من كل جانب، ويجلب الطيارات المتطورة، والأموال والمرتزقة، وهناك طائرات تأتي كل يوم من روسيا ومن غيرها لدعمه بالسلاح، حسب قوله .

وطالب حكومة الوفاق، بالاستعداد للقتال في نفس الوقت الذي تعلن فيه سعيها للسلام، موضحا أن السلام بحاجة لحكومة قوية قادرة على فرضه، وأن عليها في سبيل ذلك العمل على الإصلاح الجاد، والتواصل مع المجتمع الدولي، ومع روسيا ومصر وأمريكا، لبحث وضع حد للعدوان.

وأشار إلى أن جهود الإصلاح التي تعلن الحكومة عنها ليس لها فائدة إذا لم تلتفت إلى الشباب المرابط في الصحراء وعلى الجبهة منذ أشهر وأيديهم على الزناد، مشيرًا إلى أن العدو غدار، وأن تجربة 5 سنوات تؤكد أنه لن يلتزم بقرارات وقف إطلاق النار، ولا يسعى للسلام، فهو يقتل ويدمر ولا يتورع عن فعل أي شيء لتحقيق أغراضه.

واستنكر الغرياني، ما تقوم به الحكومة الآن، موضحا أن فيه كثيرًا من التفريط وليس فيه شيء من الإصلاح الحقيقي، وأن الإصلاح الحقيقي هو الاستعداد لمعركة قادمة قد تقع قريبًا مثلما يستعد حفتر لها، مؤكدا أن حفتر يعرف تماما أن الأمم المتحدة غير قادرة على إلزامه بوقف القتال، بينما الحكومة استجابت لدعوات وقف إطلاق النار كأنها قرآن، ولا تعلم أن العدو يستعد للقتال.

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