واشنطن: نرفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدها على ترحيبها بإعلان رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب بتاريخ 21 أغسطس الماضي، إلى وقف لإطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وقالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت: – أمس الأربعاء في إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا (عبر الفيديو)- إن “ليبيا تقف عند مفترق طرق حاسم، ونحن نعارض أي خطة رامية إلى تقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين”.

وتابعت، :”ينبغي أن يقود الأطراف الليبيون الحل الذي سيتم التوصل إليه بالطريقة الفضلى من خلال مفاوضات سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة وموجهة نحو الانتخابات الوطنية. ولكن يبقى الحل السياسي صعب المنال ما دام الداعمون الخارجيون من الطرفين يواصلون تغذيتهم للصراع، لنكن واضحين في قولنا إن الولايات المتحدة ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا…سبق أن قلنا إنه ما من حل عسكري للنزاع في ليبيا ونكرر قولنا هذا”.

وأضافت، :”تعتقد الولايات المتحدة أن عملية السلام ستنجح في البلاد، إلا أن ذلك لن يحصل إلا عندما تكف الأطراف الخارجية عن تغذية الصراع وتدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة حتى يتمكن أطراف النزاع من المصالحة والتوصل إلى اتفاق سلمي على تقاسم السلطة بشكل يمثل رغبات الشعب الليبي بشكل فعلي.”