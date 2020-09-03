عمدة ماتزارا ديل فاللو: قلقون جدًا بشأن احتجاز ليبيا لقوارب الصيد

قال رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو (تراباني ـ شمال غرب صقلية) سالفاتوري كوينتشي: ” لا شك بأننا قلقون للغاية بشأن احتجاز قاربي الصيد من أسطول ماتزارا ديل فاللو”.

وكانت السلطات الليبية قد احتجزت في وقت متأخر من مساء أمس الأول، قاربي صيد تابعين لأسطول بلدة ماتزارا ديل فالو، على بعد 35 ميلا بحرياً شمال بنغازي، بينما نجح زورقان آخران كانا يبحران في الجوار بأن يلوذان بالفرار، علما أن في المنطقة كان هناك 9 أو 10 قوارب.

وأضاف العمدة كونتشي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، “لا أعتقد أنها مجرد مصادفة أن وزير الخارجية لويجي دي مايو زار ليبيا مؤخرًا. لا أصدق ذلك”، مبينا أنه لا يريد الحديث عن “التفاؤل”.

وأوضح المسؤول المحلي أنه “عندما تبدأ المفاوضات، يجب أن نكون حذرين دائمًا ونحن كذلك”. ثم قال: “في وقت متأخر من مساء أمس الأول، كانت هناك تسعة قوارب صيد في المنطقة المذكورة. لم نكن على الحدود، بل إنها منطقة أعلنتها الحكومة الليبية إقليماً وطنياً من جانب واحد”.

وذكر العمدة الصقلي أنه “تم احتجاز زورقي صيد، بينما تمكن اثنان آخران من الفرار، لكن الليبيين أخذوا عضوا من كلا طاقمي زورقي الصيد”، مبينا أن “القوارب المضبوطة الآن في ميناء بنغازي وعلى متنها الطاقم. الوضع هادئ وتتابعه السفارة”. واختتم بالقول “دعونا نتجنب نشر أسماء الطواقم لأننا لا نعرف حتى ما إذا كان قد تم إبلاغ أفراد أسرهم”.

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