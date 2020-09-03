 «المركز الوطني»: تأكيد إصابة 617 حالة جديدة بفيروس كورونا من أصل 3606 عينة 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه (179)، أنه استلم أمس الأربعاء الموافق 2 سبتمبر عدد (3606) عينة، منهم (2989) عينة سالبة، وتم تأكيد إصابة 617 حالة منهم مقسمين إلى (429) حالات جديدة، و(188) مخالطين، كما سجل المركز أيضًا (110) حالة شفاء و (4) حالات وفاة.

وأوضح المركز في بيانه، أن العينات الـ (3606) كانوا موزعين على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1288)، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (118)، مختبر فرع المركز سبها عدد (92)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1219)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (346)، ومختبر فرع المركز الزاوية عدد (94)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (42)، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400)، ومختبر فرع المركز الكفرة عدد (7) عينة.

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 263 حالة جديدة.

– عدد 60 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 22 جديدة

عدد 13 مخالطة

3- الزنتان :-

عدد 5 مخالطة

4- الرجبان :-

عدد 2 مخالطة

5- الخمس :-

عدد 30 جديدة

عدد 6 مخالطة

6- الزاوية المركز :-

عدد 5 مخالطة

عدد 4 جديدة

7 – الزاوية الغرب :-

عدد 1 جديدة

8 – يفرن :-

عدد 1 جديدة

9 – الجميل :-

عدد 5 مخالطة

10 – كاباو :-

عدد 3 جديدة

11- صرمان :-

عدد 1 جديدة

12 – ترهونة :-

عدد 1 مخالطة

عدد 5 جديدة

13 – قصر الأخيار :-

– عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

14- سواني بني آدم :

عدد 3 مخالطة

عدد 1 جديدة

15 – الجفرة :-

– عدد 2 جديدة

16 – باطن الجبل

عدد 2 جديدة

17- الجفارة :-

عدد 1 جديدة

18- جنزور

عدد 3 مخالطة

عدد 28 جديدة

19- القره بوللي

عدد 4 جديدة

20- القواليش

عدد 2 مخالطة

21- النواحي الأربعة

عدد 2 جديدة

عدد 6 مخالطين

22- زوارة

عدد 7 جديدة

23- الماية

عدد 4 جديدة

عدد 2 مخالطة

24- الرياينة

عدد 10 جديدة

25- العوينية

عدد 1 جديدة

دد 2 جديدة

26- مسلاتة

عدد 5 جديدة

27- العجيلات

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

28- زليتن

عدد 18 جديدة

عدد 9 مخالطين

29- سبها

عدد 6 جديدة

30- الشاطئ

عدد 1 جديدة.

31- مرزق

عدد 1 جديدة

32- مصراتة

عدد 52 مخالطة

عدد 4 جديدة

33- الكفرة

عدد 7 مخالطة

( 110 ) حالة شفاء:

1- عدد 51 في سبها

2 – عدد 39 في مصراتة

3- عدد 10 في زليتن

4- عدد 4 في الزنتان

5- عدد 1 في ظاهر الجبل

6- عدد 2 في الزاوية

7- عدد 2 في غريان

8- عدد 1 في الخمس

عدد ( 4 ) حالات وفاة:

عدد 2 حالات في الخمس

عدد 1 في باطن الجبل

عدد 1 في غريان

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 15,773، والحالات النشطة: 13,663، والمتعافين 1,856، والوفيات : 254.