الأمم المتحدة تحذر من تكدس السلاح وخروج كورونا عن السيطرة في ليبيا

حذرت الأمم المتحدة من أن الداعمين لطرفي الحرب في ليبيا يساعدونهما على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة، في وقت يبدو فيه أن فيروس كورونا “يخرج عن السيطرة” بالبلاد.

وقالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة لمجلس الأمن الدولي، إن نحو 70 رحلة إمداد هبطت في المطارات الشرقية دعما للجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر منذ الثامن من يوليو.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة نفسها، نقلت 30 رحلة جوية وتسع سفن للشحن مواد إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس.

من جهة أخرى، حذرت وليامز من أن أي عمل غير محسوب “قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمتها”.

وتشهد ليبيا تصاعدا سريعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى الضعف خلال الأسبوعين الماضيين ووصل إلى 15156 حالة مؤكدة.

وقالت وليامز “تتخذ الزيادات المطردة في الحالات المؤكدة منحى مقلقا مع الإبلاغ عن انتقال العدوى في أوساط المجتمعات المحلية في بعض المدن الرئيسية في ليبيا.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية