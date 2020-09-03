الوطني لمكافحة الأمراض يحتفي بالأطباء الليبيين العائدين من إيطاليا

احتفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالأطباء العائدين من إيطاليا في مبادرة لدعم روما إبان نكبتها حينها جراء فيروس كورونا.

وقال مدير المركز بدرالدين النجار إن إرسال بعثة طبية ليبية إلى إيطاليا كان الهدف منها تقديم المساعدة في مواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من خبرة الأطباء الإيطاليين في التعامل معها.

وأثنى النجار في مؤتمر صحفي مشترك مع البعثة الليبية العائدة من إيطاليا على جهود السلطات الليبية والإيطالية لتسهيل عمل الأطباء الليبيين.

من جانبه أكد رئيس البعثة الطبية الليبية العائدة من إيطاليا كامل التلوع، تلقيهم تدريبات قبل دخول المستشفيات في إيطاليا، ومشاركتهم في بحوث علمية على عينات أخذت من مصابين بفيروس كورونا في ليبيا، مشيرا إلى أن تجربتهم في إيطاليا ستساعد في مكافحة الجائحة في ليبيا.

وأرسلت ليبيا في أبريل إلى إيطاليا ثلاثين طبيبا لمواجهة التداعيات الصحية المتفاقمة لديها ضد وباء كورونا وأثنى حينها وزير خارجية إيطاليا دي مايو على دعم الشعب الليبي وتضامنهم الكامل مع روما.

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