الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحث في القاهرة تطورات الملف الليبي

وصل جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قادما على متن طائرة خاصة من بروكسل في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها التعاون وآخر التطورات.

وأفادت مصادر مطلعة، لوكالة الأنباء الألمانية، شاركت في استقبال بوريل بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة بأن «بوريل» سيلتقي خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين لبحث ملف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره الفترة القادمة واستعراض التطورات خاصة بشرق البحر المتوسط وفى ليبيا على ضوء مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الليبية والدعوة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وتستمر زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لمصر، 3 أيام، لمناقشة التعاون وآخر التطورات.

كما سيتم استعراض التطورات الخاصة بشرق البحر المتوسط وفي ليبيا على ضوء مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الليبية والدعوة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

وفي أغسطس الماضي خيَر وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، انتظار أثينا فرض عقوبات أوروبية على تركيا في حال عدم عودتها إلى طاولة المفاوضات واحترامها سيادة الدول.

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد هدد تركيا باحتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم مؤخرا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.