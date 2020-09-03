أبو الغيط يستقبل بوريل لبحث التطورات الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

03 September, 2020

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، 3 سبتمبر الجاري الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وآفاق التعاون بين الطرفين العربي والأوربي على مختلف الأصعدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء شهد تبادلاً للآراء بين أبو الغيط وبوريل حول الشأن الليبي، إذ شدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية متابعةً للإعلانات التي خرج بها السراج وعقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات انتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.

بدوره قام بوريل، باطلاع أبو الغيط، على نتائج زيارته الأخيرة لليبيا واللقاءات التي عقدها مع القيادات الليبية في طرابلس والقبة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأممية ووفق مخرجات مؤتمر برلين.

وذكر المصدر أن أبو الغيط وبوريل، اتفقا أيضاً على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، وكذا تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة للوضع في البلاد.