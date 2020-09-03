تسجيل نصف الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في طرابس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من نصفها بقليل في طرابلس، بواقع 323 حالة.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 56 حالة، ثم الخمس بـ36 حالة في الخمس، و35 حالة في غريان، و31 حالة في جنزور، و27 حالة في زليتن، و10 حالات في الرياينة، و9 حالات في الزاوية المركز، و8 حالات في النواحي الأربعة، و7 حالات في كل من الكفرة وزوارة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصارة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى 6 حالات في الماية وسبها وترهونة، و5 حالات في كل من مسلاتة وقصر الأخيار والجميل والزنتان، و4 حالات في كل من القره بوللي وسواني بني آدم، و3 حالات في العوينية وكاباو، وحالتين في العجيلات والقواليش والجفرة وباطن الجبل والرجبان، وحالة في كل من الشاطئ ومرزق والجفارة وصرمان ويفرن والزاوية الغرب.

وتماثل للشفاء 110 مصابين، موزعين بواقع 51 حالة في سبها، و39 حالة في مصراتة، و10 حالات في زليتن، و4 حالات في الزنتان، وحالتين في كل من الزاوية وغريان، وحالة في كل من ظاهر الجبل والخمس، بينما توفى 4 آخرين موزعين بواقع حالتين في الخمس، وحالة في كل من باطن الجبل وغريان.

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