الوطني لمكافحة الأمراض : 617 خالة إصابة جديدة و تماثل 110 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، عن تسجيل، 4 حالات وفاة و 617 حالة اصابة و 110 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم أمس الأربعاء 02 سبتمبر 2020 (3606) عينة موزعة علي المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس والذي فحص (1288) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن (118) عينة، مختبر فرع المركز سبها (92) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1219) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (346) عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية (94) عينة، بالإضافة إلى فحص( 42) عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة (7) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج العينات (2989) جاءت عينة سالبة، و (429) حالات إصابة جديدة و (188) حالات مخالطين.

