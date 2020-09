أعلنت مصادر إعلامية،

اليوم الخميس، أن مجموعات

مسلحة تابعة لوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاآغا تطوق

مقر الحكومة في طريق السكة.

وأوضحت

المصادر، أن هذا التحشيد جاء بعد وصول باشاغا لمقر الحكومة لحضور جلسة التحقيق معه،

وسط تداول أنباء حول تراجعه عن مطلبه بعلنية الجلسة.

