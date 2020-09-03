شكري: لا حل للأزمة الليبية إلا من خلال الحوار الليبي ـ الليبي

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تأكيده على ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، :”إن الأوضاع في ليبيا هي محل اهتمام مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي”، مشددا على التمسك بالحوار ومسار برلين لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار شكري، إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يظهر جديته في الأزمة الليبية وبذل الجهد المطلوب لوضع آليات الحل، مشددا على أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا من خلال الحوار الليبي ـ الليبي.

وأكد شكري، أن القاهرة يبحث مع الشركاء الأوروبيين سبل حل الأزمة الليبية ومنع التدخلات الأجنبية، قائلا “نسعى لمنع انتشار المرتزقة في ليبيا والحد من التدخلات الخارجية، والمجتمع الدول متفق على المسار السلمي لحل الأزمة هناك”.