أكدت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بدء جلسة التحقيق مع وزير الداخلية الموقوف بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي قرر أن تكون جلسة المساءلة غير معلنة.

The post عاجل // بدء جلسة تحقيق غير معلنة مع باشاغا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24