مكافحة كورونا بالكفرة: إصابات جديدة لعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، اليوم الخميس،

تسجيل إصابات جديدة لعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقطاع

الصحي بالكفرة.

وأكدت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، إصابة رئيس اللجنة الطبية الاستشارية بالكفرة، ربيع الأبعج،

وعضويي اللجنة، وطبيبين بمستشفى الكفرة العام، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة إصابة

آخرى بواقع 9 حالات جديدة.

وبهذا يكون الوضع الوبائي الحالي بالمدينة، 56 حالة مصابة، و8 حالات شفاء،

ولا تسجيل لحالات وفيات.

