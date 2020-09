تطورات الأزمة الليبية محور مباحثات بوريل في القاهرة

يقوم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل بزيارة اليوم الخميس إلى مصر، حيث سيلتقي كبار المسؤولين لبحث تطورات الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن

يجري المسؤول الأوروبي مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية

سامح شكري.

ومن المقرر أن

يبحث بوريل في مصر تطورات الأوضاع في ليبيا، وتطورات ملف السلام في الشرق الأوسط وقضايا الهجرة.

