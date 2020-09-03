«إيتاميل رادار»: 3 طائرات شحن عسكري تركية تهبط في «مصراتة» و«الوطية»

واصلت تركيا انتهاكها للقرارات الدولية واستمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا بعد إرسالها، اليوم الخميس، 3 طائرات شحن عسكرية إلى طرابلس محملة بالعتاد.

وأكد موقع «إيتاميل رادار»، المتخصص في الرصد الجوي، أن تركيا مستمر في إرسال طائرات الشحن العسكري إلى مطارات غرب ليبيا.

وأشار الموقع إلى وصول طائرتي الشحن العسكري العملاقتين لوكهيد سي 130 إلى قاعدة الوطية الجوية العاشرة من صباح الخميس قادمتين من مطار أنقرة.

ورصد الموقع قبلها بساعات طائرة ثالثة تابعة لسلاح الجو التركي مخصصة للشحن العسكري من نوع الإيرباص A400 قادمة من مطار أنقرة أيضا هبطت في مطار مصراتة فجر الخميس ثم عادت إلى تركيا.

وكان الموقع ذاته، قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي شحن عسكري تركيتين هبطتا في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية المحتلة من أنقرة ثم مغادرتهما عائدتين بعد تفريغ شحنتيهما.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، يأتي ذلك في ظل سعي تم تكثيفه مؤخرا للوصول إلى حل سلمي في ليبيا.

ورغم إعلان رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج وقف إطلاق النار من جانبهم ومطالبة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار الشامل لإيجاد حل سياسي إلا أن تركيا لم تلتزم بذلك واستمرت في الدفع بالمرتزقة وشحنات السلاح والذخيرة.