الدغاري يكشف أسباب فشل دور البعثة الأممية في حل الأزمة الليبية

رأى عضو مجلس النواب ا.د. خليفه الدغاري، أن أسباب فشل الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية يعود لعاملين أحداهما داخلي والأخر خارجي.

وبين الدغاري، أن العامل الداخلي ينحصر في صراع الأطراف المختلفة على السلطة وعدم تغليب المصلحة العليا للوطن، اما العامل الخارجي فيأتي في مقدمته التدخلات العربية السلبية التي استعانت بقوى خارجية وكانت البداية من العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، خدمة وتلبية لأجندات تآمريه على الوطن العربي بأكمله والأمة الإسلامية.

ما رؤيتكم وتحليلكم للموقف الأممي تجاه الملف الليبي خلال الآونة الأخيرة؟

بداية المسألة الليبية أصبحت معقدة للغاية، وخاصة بعد الاستقطاب الداخلي الحاد، وحالة الانقسام الداخلي والتدخل الخارجي بعد الاستعانة بهم من أطراف النزاع الداخلي مما أدى للتحول من خلاف سياسي إلى صراع مسلح.

وهناك رغبة جامحة لدى الليبيين لوقف الحرب والعودة للسلام واستئناف العملية السياسية باعتبار أن المسار أعلى المسارات ويهيمن على بقيه المسارات بما فيها العسكري والاقتصادي.

ويأتي تحقيق ذلك من خلال مخرجات برلين مع الاستفادة من مقترحات القاهرة ومخرجات مؤتمر الصخيرات، وهو ما تعمل عليه الأمم المتحدة خاصة مع بروز الدور الأمريكي على السطح بشكل واضح بعد مؤتمر برلين، وذلك اذا ما استمرت الإدارة الأمريكية الحالية لدورة قادمة ومارست تدخلاتها بشكل شفاف.

برأيك هل تراجع دور الأمم المتحدة في الملف الليبي؟

أن تراجع دور الأمم المتحدة خاصة بعد مؤتمر برلين والتدخل التركي بمباركة أمريكية وتولي السيدة ستيفاني وليامز تسيير البعثة في ليبيا والنشاط الدبلوماسي الأمريكي خاصة حراك السفير الأمريكي في ليبيا ولا ننسى دور قيادة الافريكوم في أفريقيا التي تراقب كافه التحركات العسكرية عن كثب، تجعل الكثير من الدول تراجع حساباتها مما انعكس على أداء الأمم المتحدة وأسفر عن انكماش دورها.

ما أسباب تأخر تعيين مبعوث أممي جديد؟

يرجع عدم تعيين مبعوث أممي جديد إلى عدم التوافق على شخصية توافقية وخاصة من قبل الدول الكبرى المساندة لأطراف النزاع وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن السيدة ستيفاني لم يبقى لها الكثير من الوقت.

كيف تأثر الدور الأممي في ليبيا بالتدخلات الخارجية؟

كان ولازال للتدخلات الخارجية بداية من الدول العربية ثم الأجنبية دور سلبي بالعمل على إزكاء الحرب ونقل صراعات المصالح إلى الساحة الليبية، مما يهدد بصراع دولي على حساب الليبيين ومواردهم ومستقبل ليبيا السياسي، ويقع اللوم كل اللوم على رموز الصراع في ليبيا من أجل النفوذ والسلطة فقد جلبوا الاستعمار للبلاد متمثلا في القوات الأجنبية والمرتزقة في سبيل تحقيق هذه الغاية دون مراعاة للمصلحة العليا للوطن، ولسان حال كل منهم “أنا وبعدي الطوفان”، وينطبق عليهم مقولة هتلر الشهيرة للأسف الشديد “أن أسوء من قابلتهم في نظري هم من ساعدوني في استعمار بلدانهم”.

ماذا عن الزيارات الأخيرة للمبعوثة الأممية بالإنابة إلى المغرب ومصر؟

فيما يتعلق بزيارة المبعوثة الأممية لكل من المغرب والقاهرة فهي تأتي في إطار التشاور مع المغرب التي احتضنت مؤتمر الصخيرات وزارها الكثير من الساسة في ليبيا.

اما مصر فلها دائما دور محوري في القضايا العربية وكان لها دور في كافة المحطات التي سبقت مؤتمر برلين ولما لها من تأثير معنوي على أطراف الصراع في ليبيا، بعدما أثبتت حسن نيتها لجميع الأطراف بالحرص على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ووقف إطلاق النار، وخروج كافة القوى والمرتزقة الأجانب، والعودة للعملية السياسية.

ما سر الصمت الأممي أمام الانتهاكات التركية المتواصلة؟

كما هو معلوم ضمنا أن التدخل التركي في ليبيا جاء بمباركة أمريكية للحد من النفوذ الروسي في ليبيا والشمال الأفريقي مناطق النفوذ التاريخية لها ولحلفائها وبالتالي فإن دخول الكبار على خط المواجهة من شأنه أن يضعف بقية الأدوار الأخرى سواء إقليمية أو دولية.

برأيك.. كيف تصف موقف الأمم المتحدة من الاحتجاجات الشعبية الأخيرة؟

لم يكن للبعثة الأممية أي دور حيال التعامل باستخدام القوة المفرطة أو القبضة الحديدية على الشعب الذي يطالب بأبسط حقوقه في العيش الكريم، ناهيك عن حقه في التعبير السلمي عن مطالبه السياسية، والذي يقابل بالعنف والاخفاء القسري، ونخص هنا شريحة الشباب التي تمثل حوالي 70 % من السكان والتي ذاقت الأمرين من الحرب وتداعياتها الاقتصادية، وتفشي البطالة، والفساد، والرشوة، ونهب ثروات البلاد، وتدني الخدمات، وتفشي الأمراض والأوبئة، وانعكاسات كل ذلك على أخلاقيات المجتمع التي يصعب علاجها.

أن الذي يطمح الشباب إليه هو وضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية والتطلع للعيش الكريم في دولة المؤسسات دولة الدستور والقانون بعد حكم شمولي استمر لعدة قرون.

من وجهة نظركم لماذا فشلت الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية طيلة السنوات الماضية؟

ترجع أسباب فشل الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية لعاملين، أحداهما داخلي وهو الصراع على السلطة بين الأطراف المختلفة وليس المصلحة العليا للوطن كشعار ترفعه أطراف الصراع والمعنى في بطن الشاعر كما يقال.

اما العامل الخارجي وفي مقدمته التدخلات العربية السلبية التي لها تاريخ مظلم في تدمير واختفاء دول عربية بعيدا عن الحكمة ورأب الصدع بين الأشقاء بالطرق السلمية مستعينة في ذلك بقوى خارجية بداية من العراق وسوريا واليمن وليبيا والحبل على الجرار خدمة لأجندات تآمريه على الوطن العربي بأكمله والأمة الإسلامية.