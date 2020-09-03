ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 September, 2020

أكدت مصادر مطلعة ،اليوم الخميس ،أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتمع مع وزير الداخلية فتحي باشاغا الموقوف احتياطيا عن العمل، بمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس ،وهو أول اجتماع بينهما منذ أن أصدر الرئاسي قرارا، في الـ28 من أغسطس الماضي، بإيقاف وزير الداخلية احتياطيا عن العمل على أن يمثل للتحقيق الإداري أمام المجلس.

وعلى الرغم من عدم صدور أي بيان من جهة الحكومة، إلا أن “قوة المهام الخاصة” التابعة لوزارة الداخلية نشرت على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” صوراً لانتشار أمني كثيف رافق وصول موكب الوزير.

وكان المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق” قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن إيقاف باشاغا عن عمله “احتياطياً”، وإحالته على التحقيق “بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين”، كما أشار إعلان الحكومة إلى أن التحقيق مع الوزير سيشمل “البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين”.