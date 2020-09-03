المغرب يجمع طرفي نزاع ليبيا الاسبوع المقبل

قالت مصادر موثوقة، ان الخارجية المغربية، ستجمع خلال الأسبوع المقبل طرفي النزاع في ليبيا ،في لقاءات مباشرة وأولوية بين مجلس النواب الليبي المنتخب وما يسمى المجلس الاعلى للدولة.

وتأتي هذا المبادرة المغربية، اثر نشاط ديبلوماسي مكثف ،تضمن زيارات لأعضاء من الطرفين الليبين الى الرباط وإجراء لقاءات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين المغربيين.

وكانت ممثلة الامم المتحدة في ليبيا وليامز، قد زارت المغرب ، خلال الأيام الماضية معبرة عن تأييدها للدور الذي يقوم به المغرب في هذا الاطار.

ويأمل المغرب ان يدشن اللقاء المقبل لحوار ليبي ليبي، من اجل ايجاد تسوية سياسية انطلاقاً من اتفاق الصخيرات الذي سبق ووقعته الأطراف الليبية في المغرب