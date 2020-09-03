وزارة المالية تبحث مع اتحاد طرابلس الكبرى تشغيل الباحثين عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

عقدت صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل اجتماعا تشاوريا مع اتحاد طرابلس الكبرى لبحث تشغيل الباحثين عن العمل في مشاريع الريادة ومؤسسات القطاع الخاص.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الصندوق اليوم الخميس مناقشة سبل توجيه المبدعين وأصحاب المواهب إلى الاستفادة من برامج الريادة التي يرعاها الصندوق بالتنسيق مع عديد الجهات، وطرح الفرص المتوفرة في مؤسسات القطاع الخاص التي وقعت اتفاقيات تعاون مع الصندوق.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد تقرير مفصل عن نوعيات الباحثين وتوزيعهم ورغباتهم ضمن توجهات وزير العمل والتأهيل.