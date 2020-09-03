إجمالي الإصابات بكورونا داخل مراكز العزل بمصراتة بلغ 39 حالة

قالت اللجنة العليا ببلدية مصراتة أمس، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا داخل مراكز العزل وصل إلى 39 حالة، وأوضحت اللجنة في إيجازها أمس أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم واحد

سجل دخول حالتين وخروج 3 حالات، إلى جانب 3 حالات إيواء، دون تسجيل أي وفاة، فيما قام مركز الكشف والعزل رقم 2 في المعهد القومي للأورام بإجراء 12 كشفا مبدئيا وتسجيل حالة دخول واحدة و3 حالات وفاة و7 حالات في العناية، أما قسم العزل بمركز مصراتة الطبي فقد سجل دخول حالة واحدة و5 حالات إيواء، بينما لم يسجل قسم العزل في مستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية أي حالات دخول أو وفاة، مع وجود ست حالات في العناية.

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