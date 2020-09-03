ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 September, 2020

أكدت مصادر مطلعة ،اليوم الخميس ،أن حكومة الوفاق قرّرت إعادة وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا إلى منصبه، مرجحا أنها أعادته تحت ضغط عقب تهديداته الأخيرة بفضح الفساد.

و نقلت قناة ليبيا 24 عن المصر قوله ،إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فايز السراج التقى باشاغا في مقر الرئاسي بطريق السكة لإخراج سيناريو إعادته لمنصبه.

و عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا مع وزير الداخلية فتحي باشاغا الموقوف احتياطيا عن العمل، بمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس ،وهو أول اجتماع بينهما منذ أن أصدر الرئاسي قرارا، في الـ28 من أغسطس الماضي، بإيقاف وزير الداخلية احتياطيا عن العمل على أن يمثل للتحقيق الإداري أمام المجلس.

وكانت مصادر صحفية، قد أكدت أن مسلحين يطوقون مقر حكومة الوفاق غير المعتمدة بعد وصول وزير الداخلية الموقوف، فتحي باشاغا جلسة مساءلة في مقر الحكومة للتحقيق معه.