تخصيص معسكر النقلية كمكب مرحلي لتجميع القمامة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قراره

بتخصيص كامل مساحة معسكر النقلية بطريق المطار لصالح شركة الخدمات العامة بطرابلس،

لاستخدامه كمكب مرحلي لتجميع القمامة.

وقال المجلس، إنه اتخذ القرار 513 لسنة 2020، بناء على الكتاب

الموجه إليه من رئيس اللجنة التسييرية شركة الخدمات العامة بطرابلس، وعلى ما تفتضيه

المصلحة العامة، مطالبًا شركة الخدمات العامة طرابلس بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة

وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ القرار وتسوية أي التزامات تكون قد ترتبت

سابقا على العقار.

يأتي هذا في أعقاب تخصيص رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فائز السراج كامل مساحة معسكر النقلية لصالح صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.

