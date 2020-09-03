السيسي لبوريل: ندعم الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2020

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية “جوزيف بوريل” التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أكد دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرواً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة “إعلان القاهرة”.

من جانبه، أكد المسئول الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية، مثمناً الجهود المصرية المُقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.